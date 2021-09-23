ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять
  • 22:15
    • Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях
  • 21:54
    • «Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА
  • 21:35
    • Пенальти спас «Лацио» от поражения в Турине
  • 21:30
    • Дубль Осимхена помог «Наполи» разгромить «Сампдорию»
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
    Все новости спорта

    Кузнецов: Я счастлив, что остался в «Вашингтоне»

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признался, что рад томутому, что остался в клубе, несмотря на слухи о возможном обмене.

    Евгений Кузнецов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов

    «Теперь вы можете судить о моей игре. Я счастлив, что я здесь, и я мысленно здесь. Это то, что для меня наиболее важно.

    Моя цель — вернуть свою улыбку во время игр. Если я не улыбаюсь в игре, это означает что-то плохое, мы не играем хорошо.

    Для меня всегда было важно видеть ребят счастливыми, видеть улыбки», — цитирует Кузнецова журналист Саманта Пелл в Twitter.

    Кузнецов в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.

    Контракт Кузнецова с кэпхитом в 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова выиграет с крупным счетом?
  • «Гройтер Фюрт» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Обручи» прервут свою забивную серию?
  • «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли «Порту» выиграть у «Жил Висенте»?
  • «Жил Висенте» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Велес
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие