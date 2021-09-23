Кузнецов: Я счастлив, что остался в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтона»признался, что рад томутому, что остался в клубе, несмотря на слухи о возможном обмене.

«Теперь вы можете судить о моей игре. Я счастлив, что я здесь, и я мысленно здесь. Это то, что для меня наиболее важно.

Моя цель — вернуть свою улыбку во время игр. Если я не улыбаюсь в игре, это означает что-то плохое, мы не играем хорошо.

Для меня всегда было важно видеть ребят счастливыми, видеть улыбки», — цитирует Кузнецова журналист Саманта Пелл в Twitter.

Кузнецов в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.

Контракт Кузнецова с кэпхитом в 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.