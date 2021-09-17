ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ
  • 21:36
    • «Локо» в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги Европы с «Марселем»
  • 06:44
    • Россия сохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:55
    • Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче с «Лестером»
  • 00:08
    • «Рома» разгромила ЦСКА, «Заря» уступила «Буде-Глимт» в Лиге конференций
  • 23:57
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» одолеть «Штурм»
    Все новости спорта

    Овечкин высказался о возможности сыграть за сборную на ОИ-2022

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сборная России Прогнозы на НХЛ
    Нападающий клуба НХЛ «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что рад возможности участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим.

    Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

    Напомним, ранее НХЛ разрешила своим хоккеистам принять участие на Олимпиаде-2022.

    Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лидс» снова проведут результативный матч?
  • «Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Герта» обыграть худшую команду Бундеслиги?
  • «Герта» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Старт шестого тура Лиги 1 принесет мировую
  • «Страсбур» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Герта — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.68
  • Прогноз на матч Страсбур — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие