Овечкин высказался о возможности сыграть за сборную на ОИ-2022

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтона»заявил, что рад возможности участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим.

Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее НХЛ разрешила своим хоккеистам принять участие на Олимпиаде-2022.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.