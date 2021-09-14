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    Зубов: В третьем периоды «Динамо» упустило инициативу

    Хоккей Динамо Рига Торпедо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1).

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Хотелось бы поздравить команду с первой домашней победой и поблагодарить болельщиков, которые несмотря на первые два поражения сегодня пришли нас поддержать, нам нужна эта поддержка.

    В третьем периоды "Динамо" упустило инициативу, соперник поднажал, но наш вратарь сегодня сыграл выше всяких похвал. Полевые игроки старались выводить шайбы из зоны и ловить их на себя. Хорошая, трудовая победа.

    Сегодняшнюю игру, в отличии от предыдущей, мы начали неплохо. Конечно, большинство нужно улучшать.

    Второй период был полноценным, обе команды создали равное количество моментов, но нам повезло, мы повели в счете и удерживали его.

    Любая победа окрыляет, конечно, мы будем стараться направлять ребят и поддерживать ритм и план на игру. Надеюсь, получится развить успех.

    По поводу Лауриса Дарзиньша мы каждый день контактируем с докторами, пока сложно сказать. Он поедет с нами на выезд, но более конкретной информации пока нет», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

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