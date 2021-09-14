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    «Торпедо» уступило в гостях рижскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» потерпело выездное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги — 1:2.

    «Динамо» Рига
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    «Динамо» Рига

    В составе победителей отличились Эмиль Пуарье и Ере Карьялайнен. За гостей шайбу забросил Иван Чехович.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Пуарье — 2 (Шинкарук), 26:39 — 1:0. Карьялайнен — 1 (Гормли), 30:08 — 2:0. Чехович — 1 (Жафяров), 52:59 — 2:1Вратари: Маттссон — Мурыгин (58:08 — 58:29, 59:06)Броски: 21 (8+10+3) — 30 (4+10+16)Штраф: 10 — 9

    В следующем матче рижане 16 сентября примут казахстанский «Барыс», нижегородцы в этот же день сыграют в гостях с финским «Йокеритом».

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