Германия по буллитам выбила Швейцарию в четвертьфинале ЧМ

по буллитам победила(3:2 ПБ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей в основное время отличились Том Кюнхакль и Леон Гаванке. Победный буллит реализовал Марсель Нобельс.

В составе Швейцарии шайбы забросили Рамон Унтерзандер и Фабрис Герцог.

Чемпионат мира. 1/4 финала Швейцария — Германия — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Унтерзандер — 1 (Алатало, Курашев), 15:17 — 1:0. Эрцог — 2 (Шервей, Берчи), 33:26 — 2:0. Кюнхакль — 3 (Ридер, Новак), 37:23 — 2:1. Гаванке — 2 (Кахун, Небельс), 59:16 — 2:2Победный буллит: НебельсВратари: Дженони — Нидербергер (58:35 — 59:16)Броски: 22 (4+10+4+4) — 40 (8+15+13+4)Штраф: 0 — 14

Своего соперника по полуфиналу Германия узнают по окончании всех четвертьфинальных встреч. Напомним, что в полуфинал также вышла сборная США, а в остальных парах играют Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.