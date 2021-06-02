Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаИгра без нападающего — главная ошибка Пепа. Кто мог бы ее исправить?
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 17:33
    • Французская Лига 1 будет сокращена до 18 клубов
  • 17:19
    • «Динамо» подписало новый контракт с полузащитником
  • 17:06
    • Разин, Хартли и Никитин — номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ
  • 16:35
    • Четыре россиянина выставили свои кандидатуры на драфт НБА 2021 года
    Все новости спорта

    Разин, Хартли и Никитин — номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

    Хоккей КХЛ Северсталь ЦСКА Авангард Прогнозы на КХЛ
    КХЛ на своем официальном сайте объявил номинантов на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

    Боб Хартли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Боб Хартли

    На награду претендуют Андрей Разин («Северсталь»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Боб Хартли («Авангард»).

    «Северсталь» под руководством Разина одержала 32 победы в 61 матче. Череповецкий клуб впервые за три сезона вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому «Динамо» в пяти играх.

    ЦСКА выиграл 56 из 82 матчей, победил в регулярном чемпионате и вышел в финал Кубка Гагарина третий сезон подряд.

    У «Авангарда» 52 победы в 84 матчах сезона. Команда под руководством канадского специалиста впервые выиграла Кубок Гагарина.

    Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 8 июня 2021 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли сборной Англии выполнить план по результативности?
  • Англия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Поможет ли Германии в матче с Данией возвращение Мюллера и Хуммельса?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Как пройдет возвращение Бензема в сборную Франции?
  • Франция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие