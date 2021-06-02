Разин, Хартли и Никитин — номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Боб Хартли Фото: globallookpress.com
На награду претендуют Андрей Разин («Северсталь»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Боб Хартли («Авангард»).
«Северсталь» под руководством Разина одержала 32 победы в 61 матче. Череповецкий клуб впервые за три сезона вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому «Динамо» в пяти играх.
ЦСКА выиграл 56 из 82 матчей, победил в регулярном чемпионате и вышел в финал Кубка Гагарина третий сезон подряд.
У «Авангарда» 52 победы в 84 матчах сезона. Команда под руководством канадского специалиста впервые выиграла Кубок Гагарина.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 8 июня 2021 года.