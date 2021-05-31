Сборная Казахстана уступила Норвегии на ЧМ в Риге

Сборная Норвегии одержала победу над командой Казахстана (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

В составе победителей шайбы забросили Томас Валькве Ольсен (28-я минута), Стефан Эспеланн (42) и Матис Олимб (59).

Подопечные Андрея Скабелки открыли счет на 16-й минуте матча, отличился Дмитрий Шевченко.

Чемпионат мира. Группа B Норвегия — Казахстан — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Шевченко — 1 (Сведберг), 16:00 — 0:1. Валькве Ольсен — 2 (бол., Треттенес, Холес), 27:57 — 1:1. Эспеланд — 1 (Треттенес, Россели Ольсен), 41:08 — 2:1. М. Улимб — 2 (К.А. Улимб), 59:00 — 3:1Вратари: Хаукеланн — БояркинБроски: 27 (7+10+10) — 27 (9+6+12)Штраф: 16 — 2

Казахстан с 10 очками остался 3-м в группе В, но идущие следом Германия, Канада и Латвия имеют по 9 очков и провели на 1 матч меньше — команда Юрия Михайлиса рискует не попасть в плей-офф.

Норвежцы с 8 очками финишировали в группе седьмыми.