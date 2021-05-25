Самсонов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021, вратаря не отпустил «Вашингтон»

Голкипер «Вашингтона»не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Латвии.

Как сообщает пресс-служба ФХР, «Вашингтон» не отпустил вратаря в расположение национальной команды. Решения связано с медицинскими показателями Самсонова.

Между тем, ожидается, что 26 мая в расположение сборной России прибудут защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

В понедельник сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021, проиграв команде Словакии (1:3).

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2021.