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    Самсонов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021, вратаря не отпустил «Вашингтон»

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    Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Латвии.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    Как сообщает пресс-служба ФХР, «Вашингтон» не отпустил вратаря в расположение национальной команды. Решения связано с медицинскими показателями Самсонова.

    Между тем, ожидается, что 26 мая в расположение сборной России прибудут защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

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    • В понедельник сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021, проиграв команде Словакии (1:3).

    Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2021.

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