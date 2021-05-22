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    «Тампа-Бэй» дома разгромила «Флориду»

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    В матче 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» победила «Флориду» со счетом 6:2.

    «Тампа-Бэй»
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    «Тампа-Бэй»

    У победителей забивали Энтони Cирелли, Янни Гурд, Ондржей Палат, Алекс Киллорн (дубль) и Никита Кучеров.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Чирелли — 2 (Киллорн, Чернак), 3:00 — 1:0. Гурд — 2 (Кучеров, Сергачев), 7:24 — 2:0. Юбердо — 2 (бол., Хернквист, Беннетт), 8:49 — 2:1. Палат — 2 (Чернак, Кучеров), 16:45 — 3:1. Киллорн — 2 (бол., Кучеров, Хедман), 25:41 — 4:1. Киллорн — 3 (Стэмкос, Чирелли), 27:15 — 5:1. Верхэге — 2 (бол., Барков, Юбердо), 38:45 — 5:2. Кучеров — 3 (бол., Стэмкос, Киллорн), 44:47 — 6:2Вратари: Василевский — Бобровский (Дриджер, 27:15)Штраф: 28 — 26Броски: 26 (7+11+8) — 41 (15+19+7)

    После этой победы «Тампа» повела в серии 3:1. Ответный матч состоится 25 мая во Флориде.

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