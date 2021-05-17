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    Кубок Стэнли. «Тампа» обыграла «Флориду», «Вегас» проиграл «Миннесоте»

    Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 17 мая

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    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    «Питтсбург» — «Айлендерс» 3:4 ОТ

    Победную шайбу в овертайме забросил Кайл Палмиери, который оформил дубль. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Жан-Габриэль Пажо, в активе которого 3 (1+2) очка. Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищал Илья Сорокин, отразивший 39 бросков из 42.

    НХЛ 1/4 финала дивизиона
    «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Палмиери — 11 (Пажо, Добсон), 7:58 — 0:1. Годро — 3 (Родригес), 11:10 — 1:1. Кросби — 25 (Дюмулин, Гюнтцель), 23:47 — 2:1. Пажо — 15 (Мэйфилд), 43:33 — 2:2. Нельсон — 19 (Бовилье, Пулок), 55:50 — 2:3. Капанен — 12 (Картер, Сиси), 56:21 — 3:3. Палмиери — 12 (Пажо, Вальстрем), 76:30 — 3:4Вратари: Джерри (76:30) — Сорокин (76:30)Штраф: 4-6Броски: 42 (18+8+6+10) — 41 (13+8+13+7)

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч команды проведут 19 мая, начало — в 02:30 мск.

    «Питтсбург» — «Айлендерс»

    «Вегас» — «Миннесота» 0:1 ОТ

    Единственный гол на 4-й минуте дополнительного периода забил Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

    НХЛ 1/4 финала дивизиона
    «Вегас» — «Миннесота» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Эрикссон Эк — 20 (Фолиньо, Гринуэй), 63:20 — 0:1Вратари: Флери — ТэлботШтраф: 4-6Броски: 42 (19+11+10+2) — 30 (5+13+9+3)

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 5:00 мск.

    «Вегас» — «Миннесота»

    «Флорида» — «Тампа-Бэй» 4:5

    В составе победителей дубль и голевую передачу на свой счет записал россиянин Никита Кучеров, проводивший свой первый матч в нынешнем сезоне. Напомним, россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за восстановления после травмы.

    НХЛ 1/4 финала дивизиона
    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)
    Голы: Коулман — 15 (мен., Гурд, Макдона), 7:42 — 0:1. Барков — 27 (бол., Юбердо, Яндл), 9:41 — 1:1. Верхэге — 19 (Барков, Яндл), 16:31 — 2:1. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 24:58 — 2:2. Кучеров — 2 (бол., Хедман), 34:51 — 2:3. Юбердо — 21 (Беннетт, Типпетт), 41:27 — 3:3. Типпетт — 8 (Юбердо, Беннетт), 44:09 — 4:3. Пойнт — 24 (бол., Кучеров, Хедман), 53:00 — 4:4. Пойнт — 25 (Макдона), 58:46 — 4:5Вратари: Бобровский — ВасилевскийШтраф: 18-16Броски: 39 (18+11+10) — 40 (10+16+14)

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 3:00 мск.

    «Флорида» — «Тампа-Бэй»
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