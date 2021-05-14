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    Замула: СКА предлагал контракт, звал обратно. «Филадельфия» ответила отказом

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    Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал, что СКА предлагал ему вернуться в Россию.

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    «Я благодарен клубу за то, что весь сезон провел в АХЛ. Вы знаете, что меня не отпускали играть в Россию?

    Почему? И я постоянно задавал этот вопрос. Говорил, что все мои сверстники выступают в КХЛ, у них есть практика, почему и мне нельзя поддерживать форму дома.

    Из СКА звонили, звали обратно, предлагали контракт. Но в "Филадельфии" все время отвечали отказом.

    Мотивировали тем, что я должен быть постоянно у них на виду, много работать в зале, выполнять определенную программу.

    Говорили так: "Егор, мы нисколько не сомневаемся в твоих возможностях быстро набрать форму, вернуть игровые кондиции, так что лучше тебе быть с нами, ходи в зал, мы постоянно будем следить за тобой".

    В этих двух играх в НХЛ я не почувствовал, что разрыв совсем уж большой, делаю что-то не так.

    Выглядел совершенно не хуже своих конкурентов, а кое-кто в клубе считает, что сейчас я второй защитник команды», — сказал Замула «Спорт-Экспрессу».

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