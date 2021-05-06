НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» на 250 тысяч долларов

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила о решении оштрафовать «Нью-Йорк Рейнджерс» на 250 тысяч долларов.

Клуб из Нью-Йорка наказан за уничижительные комментарии в адрес главы департамента безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса, которого призвал уйти в отставку.

«Публичные комментарии личного характера и унижающие достоинство представителя лиги недопустимы.

Мы не ожидаем, что клубы будут соглашаться с каждым решением, вынесенным департаментом безопасности игроков, но степень, в которой "Рейнджерс" выразили свое несогласие, была неприемлемой.

Ужасно несправедливо ставить под сомнение профессионализм Джорджа Парроса, его преданность своей должности и департаменту безопасности игроков», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.