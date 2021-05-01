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    Галиев подписал двухлетний контракт с «Динамо»

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    Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Станиславом Галиевым.

    Станислав Галиев
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    Станислав Галиев

    29-летний форвард, который является воспитанником столичного клуба, заключил с бело-голубыми двухлетнее соглашение.

    В минувшем сезоне Галиев выступал за «Ак Барс» и набрал 27 (16+11) очков в 52 встречах регулярного чемпионата. Он также добавил 9 (4+5) очков в 15 играх плей-офф.

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