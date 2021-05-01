Галиев подписал двухлетний контракт с «Динамо»

Станислав Галиев Фото: «Динамо»
29-летний форвард, который является воспитанником столичного клуба, заключил с бело-голубыми двухлетнее соглашение.
В минувшем сезоне Галиев выступал за «Ак Барс» и набрал 27 (16+11) очков в 52 встречах регулярного чемпионата. Он также добавил 9 (4+5) очков в 15 играх плей-офф.
⚡️Воспитанник московского «Динамо» возвращается в стан бело-голубых!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 1, 2021
Станислав Галиев подписал двухлетний контракт с нашим клубом!
Приветствуем: https://t.co/bSmFaMUX4X pic.twitter.com/CSsrEOgEUp