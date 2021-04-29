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    Овечкин пропустит третий матч регулярного сезона НХЛ подряд

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч регулярного сезона НХЛ против «Питтсбурга», который состоится 30 апреля сообщает журналист Том Джулитти.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    По словам главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта, 35-летний россиянин не сможет выйти на площадку из-за травмы нижней части тела. Ранее Овечкин не сыграл в двух встречах против «Айлендерс» (6:3 и 1:0).

    Кроме того, Лавиолетт сообщил о возвращении в основную группу после травмы защитника Джастина Шульца, а решение по Джону Карлсону будет принято перед матчем. С первых минут в воротах игру начнет Витек Ванечек.

    В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 43 матча, в которых набрал 42 (24+18) очка.

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