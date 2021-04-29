Овечкин пропустит третий матч регулярного сезона НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтона»пропустит матч регулярного сезона НХЛ против «Питтсбурга», который состоится 30 апреля сообщает журналист Том Джулитти.

По словам главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта, 35-летний россиянин не сможет выйти на площадку из-за травмы нижней части тела. Ранее Овечкин не сыграл в двух встречах против «Айлендерс» (6:3 и 1:0).

Кроме того, Лавиолетт сообщил о возвращении в основную группу после травмы защитника Джастина Шульца, а решение по Джону Карлсону будет принято перед матчем. С первых минут в воротах игру начнет Витек Ванечек.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 43 матча, в которых набрал 42 (24+18) очка.