Канада и Белоруссия добились разгромных побед на ЮЧМ-2021

Сборнаяразгромила командув матче группового этапа юниорского чемпионата мира — 2021 со счетом 12:1.

В составе победителей хет-трик сделал Шейн Райт, дубль оформил Брэндт Кларк, по голу забили Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш и Логан Стэнковен. Единственный гол за шведов забил Симон Форсмарк.

В другом матче группы сборная Белоруссии разгромила Швейцарию — 7:1.

В составе белорусов хет-трик оформил Данила Климович, дубль у Даниила Сотишвили, по одной шайбе на счету Дмитрия Кузьмина и Ивана Аношко. Единственный гол у швейцарцев забил Ливио Трег.

Канада, проводившая первый матч на турнире, набрала три очка. Столько же у Швеции, Белоруссии и Швейцарии, но эти команды провели по два матча.

В следующем матче Белоруссия сыграет с Латвией, а Швейцария встретится с Швецией.