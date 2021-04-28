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    Канада и Белоруссия добились разгромных побед на ЮЧМ-2021

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная Канады Сборная Белоруссии Сборная Швейцарии Сборная Швеции
    Сборная Канады разгромила команду Швеции в матче группового этапа юниорского чемпионата мира — 2021 со счетом 12:1.

    Канада — Швеция
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    Канада — Швеция

    В составе победителей хет-трик сделал Шейн Райт, дубль оформил Брэндт Кларк, по голу забили Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш и Логан Стэнковен. Единственный гол за шведов забил Симон Форсмарк.

    В другом матче группы сборная Белоруссии разгромила Швейцарию — 7:1.

    В составе белорусов хет-трик оформил Данила Климович, дубль у Даниила Сотишвили, по одной шайбе на счету Дмитрия Кузьмина и Ивана Аношко. Единственный гол у швейцарцев забил Ливио Трег.

    Канада, проводившая первый матч на турнире, набрала три очка. Столько же у Швеции, Белоруссии и Швейцарии, но эти команды провели по два матча.

    В следующем матче Белоруссия сыграет с Латвией, а Швейцария встретится с Швецией.

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