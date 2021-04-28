Канада и Белоруссия добились разгромных побед на ЮЧМ-2021

Канада — Швеция Фото: globallookpress.com
В составе победителей хет-трик сделал Шейн Райт, дубль оформил Брэндт Кларк, по голу забили Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш и Логан Стэнковен. Единственный гол за шведов забил Симон Форсмарк.
В другом матче группы сборная Белоруссии разгромила Швейцарию — 7:1.
В составе белорусов хет-трик оформил Данила Климович, дубль у Даниила Сотишвили, по одной шайбе на счету Дмитрия Кузьмина и Ивана Аношко. Единственный гол у швейцарцев забил Ливио Трег.
Канада, проводившая первый матч на турнире, набрала три очка. Столько же у Швеции, Белоруссии и Швейцарии, но эти команды провели по два матча.
В следующем матче Белоруссия сыграет с Латвией, а Швейцария встретится с Швецией.