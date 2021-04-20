Хартли: Пропустили первыми, пришлось открыться, нас за это наказали

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от(0:3) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«Сегодняшняя встреча прошла так, как мы и думали. Для нас это не стало сюрпризом. Пропустили первыми, пришлось открыться, нас за это наказали.

Из-за травм Емелина и Чудинова у нас нет таких вариантов для перемен в составе, какие есть у ЦСКА.

Я бы рад был дать шанс Секачу, у него непростая ситуация. Мы с ним пять или шесть раз разговаривали по поводу того, что он не играет.

Он мог бы помочь и в равных составах, и в меньшинстве. Но пока возможности его выпустить нет.

Наши удаления — хорошая тема для размышлений, мы похожее уже проходили. Но это то, что происходит на льду, повлиять мы на это никак не можем.

Удар клюшкой в лицо Толчинскому? Что я должен сделать? Подать запрос в КХЛ? А чем это поможет, игра закончена.

Почему "Авангард" хуже двигался во второй половине матча? Обычно у нас хорошая игра между защитой и обороной — сегодня они действовали не очень слаженно.

Надо быть честными, матч получился не очень хорошими. Но счет 1-1, мы переезжаем на свой лед, пусть это и не играет большой роли, как показала серия с Казанью.

Но у нас очень сильный характер и я верю в своих ребят», — передает слова Хартли Sport24.

Проиграв в этой встрече, команда Хартли прервала свою 6-матчую гостевую победную серию в Кубке Гагарина.

Счет в серии равный — 1-1. 3-я игра финала КХЛ состоится 22 апреля в Балашихе.