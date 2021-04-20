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    Хартли: Пропустили первыми, пришлось открыться, нас за это наказали

    Хоккей Авангард ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Сегодняшняя встреча прошла так, как мы и думали. Для нас это не стало сюрпризом. Пропустили первыми, пришлось открыться, нас за это наказали.

    Из-за травм Емелина и Чудинова у нас нет таких вариантов для перемен в составе, какие есть у ЦСКА.

    Я бы рад был дать шанс Секачу, у него непростая ситуация. Мы с ним пять или шесть раз разговаривали по поводу того, что он не играет.

    Он мог бы помочь и в равных составах, и в меньшинстве. Но пока возможности его выпустить нет.

    Наши удаления — хорошая тема для размышлений, мы похожее уже проходили. Но это то, что происходит на льду, повлиять мы на это никак не можем.

    Удар клюшкой в лицо Толчинскому? Что я должен сделать? Подать запрос в КХЛ? А чем это поможет, игра закончена.

    Почему "Авангард" хуже двигался во второй половине матча? Обычно у нас хорошая игра между защитой и обороной — сегодня они действовали не очень слаженно.

    Надо быть честными, матч получился не очень хорошими. Но счет 1-1, мы переезжаем на свой лед, пусть это и не играет большой роли, как показала серия с Казанью.

    Но у нас очень сильный характер и я верю в своих ребят», — передает слова Хартли Sport24.

    Проиграв в этой встрече, команда Хартли прервала свою 6-матчую гостевую победную серию в Кубке Гагарина.

    Счет в серии равный — 1-1. 3-я игра финала КХЛ состоится 22 апреля в Балашихе.

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