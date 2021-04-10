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    • СКА дожал ЦСКА в третьем овертайме и сократил отставание в полуфинальной серии
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    СКА дожал ЦСКА в третьем овертайме и сократил отставание в полуфинальной серии

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    Московский ЦСКА потерпел поражение от питерского СКА (2:3 ОТ) в третьем овертайме шестого матча финальной серии Западной конференции КХЛ.

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    СКА

    В составе победителей шайбы в основное время забросили Василий Подколзин и Кирилл Марченко, в овертайме отличился Подколзин.

    Голы московских армейцев на счету Максима Мамина и Брендана Лайпсика.

    КХЛ. Финалы конференций
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 3ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Мамин — 5 (Шалунов), 8:43 — 1:0. Подколзин — 5 (Морозов, Галимов), 25:58 — 1:1. Марченко — 3, 28:21 — 1:2. Лайпсик — 3 (Робинсон, Локтионов), 44:27 — 2:2. Подколзин — 6 (Цицюра), 113:51 — 2:3Вратари: Юханссон — ХелльбергБроски: 41 (10+12+2+17) — 40 (9+5+5+21)Штраф: 4 — 6

    Серия продолжится в Санкт-Петербурге 12 апреля. Счет стал 3-2 в пользу ЦСКА.

    В финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» счет ничейный — 2-2.

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