СКА дожал ЦСКА в третьем овертайме и сократил отставание в полуфинальной серии

Московскийпотерпел поражение от питерского(2:3 ОТ) в третьем овертайме шестого матча финальной серии Западной конференции КХЛ.

В составе победителей шайбы в основное время забросили Василий Подколзин и Кирилл Марченко, в овертайме отличился Подколзин.

Голы московских армейцев на счету Максима Мамина и Брендана Лайпсика.

КХЛ. Финалы конференций ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 3ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: Мамин — 5 (Шалунов), 8:43 — 1:0. Подколзин — 5 (Морозов, Галимов), 25:58 — 1:1. Марченко — 3, 28:21 — 1:2. Лайпсик — 3 (Робинсон, Локтионов), 44:27 — 2:2. Подколзин — 6 (Цицюра), 113:51 — 2:3Вратари: Юханссон — ХелльбергБроски: 41 (10+12+2+17) — 40 (9+5+5+21)Штраф: 4 — 6

Серия продолжится в Санкт-Петербурге 12 апреля. Счет стал 3-2 в пользу ЦСКА.

В финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» счет ничейный — 2-2.