ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаОтвет хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
  • 18:52
    • Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией
  • 17:04
    • Чен завоевал золото ЧМ-2021, россияне обеспечили максимальную квоту на ОИ-2022
  • 21:54
    • Гол Пашалича принес Хорватии победу над Кипром в отборочном матче ЧМ-2022
  • 21:53
    • Голландия обыграла Латвию в отборе ЧМ-2022, Турция разгромила Норвегию
  • 19:41
    • «Локомотив» в овертайме дожал ЦСКА и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    Скабелка: В следующей встрече уже никому нельзя проиграть. Это будет интересно

    Хоккей Локомотив ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (2:1 ОТ, 3-3).

    Андрей Скабелка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Скабелка

    «Тяжёлая победа, плотная игра, борьба на каждом участке поля. Не было много моментов ни у нас, ни у ЦСКА.

    Но они всё же были, хорошо, что мы забили на одну шайбу больше. Готовимся к следующему матчу.

    Конечно, мы отдохнём, мы же дома. Завтра уезжаем в Москву и в обычном режиме готовимся к матчу.

    Говорят, что плей-офф — это другие соревнование. Также и седьмой матч — другое соревнование.

    Если мы сегодня говорили, что нам нельзя проиграть, то в следующей встрече уже никому нельзя проиграть. Это будет интересно.

    У нас каждый — лидер, ребята — молодцы, я всех могу выделить. Такие матчи не выигрываются за счёт одного игрока.

    Если все работают, выполняют задание, выигрывают борьбу на каждом участке поля, из этого и складывается победа», — передаёт слова Скабелки «Чемпионат».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Португалия выиграть на поле Сербии?
  • Сербия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Уайт сделал работу над ошибками
  • Поветкин — Уайт. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Будет ли игра в Братиславе результативной?
  • Словакия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сербия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Поветкин — Уайт
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Словакия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Каймановы острова — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие