Хартли: Меня абсолютно не волнует счет на табло, главное — собрать четыре победы

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал домашнюю победу над магнитогорским(4:0) в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина.

Омский клуб вышел вперед в серии 3-2.

«Это по-настоящему командная работа. Ребята давили, прессинговали. В характере нашей команды ни на секунду не сомневался.

Сегодня ребята еще раз это доказали. Мы забили первыми — это очень важно в плей-офф. Все сегодня отработали на "отлично".

Шикарно отыграл Шимон Грубец, защитники блокировали броски, нападающие здорово действовали на вбрасываниях. Уверенная командная победа.

Это хоккей, именно поэтому серия длится до семи матчей. После 60 игр регулярки разница между нами составила всего три очка. Отличия между командами минимальны.

Игра может повернуться в любую сторону. Где-то противник завладеет инициативой, как это было в четвертом матче. Где-то, наоборот, мы, как произошло сегодня.

Свою роль играют ошибки, но сегодня мы были лучшей командой. Меня абсолютно не волнует счет на табло, главное — собрать четыре победы.

В плей-офф личная статистика уходит на второй план. Я буду рад любой победе», — сказал Хартли «Спорт-Экспрессу».