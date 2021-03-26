ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктория Синицина и Никита КацалаповЧМ по фигурному катанию. Триумф российских одиночниц, Соловьева и Кацалапов выиграли ритм-танец
  • 00:04
    • Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки
  • 22:31
    • Трусова выполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ
  • 21:57
    • СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Авангард» всухую обыграл «Магнитку» и вновь повел в серии
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
    Все новости спорта

    Хартли: Меня абсолютно не волнует счет на табло, главное — собрать четыре победы

    Хоккей Авангард Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (4:0) в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина.

    Боб Хартли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Боб Хартли

    Омский клуб вышел вперед в серии 3-2.

    «Это по-настоящему командная работа. Ребята давили, прессинговали. В характере нашей команды ни на секунду не сомневался.

    Сегодня ребята еще раз это доказали. Мы забили первыми — это очень важно в плей-офф. Все сегодня отработали на "отлично".

    Шикарно отыграл Шимон Грубец, защитники блокировали броски, нападающие здорово действовали на вбрасываниях. Уверенная командная победа.

    Это хоккей, именно поэтому серия длится до семи матчей. После 60 игр регулярки разница между нами составила всего три очка. Отличия между командами минимальны.

    Игра может повернуться в любую сторону. Где-то противник завладеет инициативой, как это было в четвертом матче. Где-то, наоборот, мы, как произошло сегодня.

    Свою роль играют ошибки, но сегодня мы были лучшей командой. Меня абсолютно не волнует счет на табло, главное — собрать четыре победы.

    В плей-офф личная статистика уходит на второй план. Я буду рад любой победе», — сказал Хартли «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словения разобьет сборную России в сочинском матче?
  • Россия — Словения. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • ЦСКА сможет закончить серию в Ярославле?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Уайт сделал работу над ошибками
  • Поветкин — Уайт. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Поветкин — Уайт
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сербия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Текстильщик
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Иртыш — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оклахома — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие