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    • СКА обыграл «Динамо» и в шаге от выхода в третий раунд Кубка Гагарина
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    СКА обыграл «Динамо» и в шаге от выхода в третий раунд Кубка Гагарина

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    Петербургский СКА одержал гостевую победу над московским «Динамо» (3:1) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

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    В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Йоонас Кемппайнен и Артем Швец-Роговой.

    Бело-голубые под занавес встречи смогли одну шайбу отквитать. Результативный бросок записан на счет Ивана Игумнова.

    КХЛ. 1/2 финала конференций
    «ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Ткачев — 1 (бол., Кузьменко), 24:55 — 0:1. Кемппайнен — 3 (бол., Ткачев, Бурдасов), 34:54 — 0:2. Швец-Роговой — 2 (Подколзин, Каменев), 57:00 — 0:3. Игумнов — 2 (Чайковски, Шипачев), 58:49 — 1:3Вратари: Бочаров (58:20 — 58:49, 59:01) — ХелльбергБроски: 27 (13+5+9) — 28 (4+15+9)Штраф: 27 — 21

    СКА одержал третью победу в серии и теперь находится в шаге от выхода в полуфинал турнира.

    Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.

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