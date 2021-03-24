СКА обыграл «Динамо» и в шаге от выхода в третий раунд Кубка Гагарина

Петербургскийодержал гостевую победу над московским(3:1) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Йоонас Кемппайнен и Артем Швец-Роговой.

Бело-голубые под занавес встречи смогли одну шайбу отквитать. Результативный бросок записан на счет Ивана Игумнова.

КХЛ. 1/2 финала конференций «ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Ткачев — 1 (бол., Кузьменко), 24:55 — 0:1. Кемппайнен — 3 (бол., Ткачев, Бурдасов), 34:54 — 0:2. Швец-Роговой — 2 (Подколзин, Каменев), 57:00 — 0:3. Игумнов — 2 (Чайковски, Шипачев), 58:49 — 1:3Вратари: Бочаров (58:20 — 58:49, 59:01) — ХелльбергБроски: 27 (13+5+9) — 28 (4+15+9)Штраф: 27 — 21

СКА одержал третью победу в серии и теперь находится в шаге от выхода в полуфинал турнира.

Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.