«Локомотив» разгромил ЦСКА, сравняв счет в серии

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Артем Ильенко, Теему Пулккинен и Егор Коршков.
Голкипер «Локомотив» Эдди Паскуале сделал «сухарь», проводя свой 100-й матч в КХЛ.
КХЛ. 1/2 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Ильенко — 1 (Баранцев, Беляев), 35:29 — 1:0. Пулккинен — 5 (бол., Баранцев, Петерссон), 36:38 — 2:0. Коршков — 3 (п.в., Охтамаа), 59:24 — 3:0Вратари: Паскуале — Юханссон (59:05 — 59:24)Броски: 28 (9+15+4) — 20 (6+4+10)Штраф: 4 — 6
Счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч состоится 25 марта в Москве.