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    «Локомотив» разгромил ЦСКА, сравняв счет в серии

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    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над ЦСКА (3:0) в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей отличились Артем Ильенко, Теему Пулккинен и Егор Коршков.

    Голкипер «Локомотив» Эдди Паскуале сделал «сухарь», проводя свой 100-й матч в КХЛ.

    КХЛ. 1/2 финала конференций
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Ильенко — 1 (Баранцев, Беляев), 35:29 — 1:0. Пулккинен — 5 (бол., Баранцев, Петерссон), 36:38 — 2:0. Коршков — 3 (п.в., Охтамаа), 59:24 — 3:0Вратари: Паскуале — Юханссон (59:05 — 59:24)Броски: 28 (9+15+4) — 20 (6+4+10)Штраф: 4 — 6

    Счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч состоится 25 марта в Москве.

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