Хоккеист петербургского «Динамо» Файзутдинов скончался в реанимации

19-летний защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург»ушел из жизни после полученной 12 марта травмы. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Файзутдинову в матче против «Локомотива» в голову попала шайба, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня.

Ближайшие встречи МХЛ и КХЛ также начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.

16 марта ушел из жизни защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.

МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура. pic.twitter.com/MEtT5HPXJe — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) March 16, 2021

В нынешнем сезоне он принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сделал семь результативных передач. В плей-офф Файзутдинов сыграл две встречи.