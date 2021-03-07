«Нью-Джерси» уступил «Рейнджерс», Мальцев забил гол

одержали гостевую победу над(6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по 2 очка набрали Райан Строум (2+0), Филип Хитил (1+1), Жюльен Готье (0+2) и Адам Фокс (1+1).

Павел Бучневич и вратарь Александр Георгиев записали на свой счет по результативной передаче.

У «Нью-Джерси» по 2 очка набрали Натан Бастиан (1+1) и Йеспер Братт (0+2). Заброшенной шайбой отметился Михаил Мальцев.

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев отразил 24 броска из 27.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) Голы: Фокс — 2 (бол., Георгиев), 2:06 — 0:1. Строум — 7 (Крайдер, Какко), 7:15 — 0:2. Суббан — 2 (Заха, Братт), 14:54 — 1:2. Мальцев — 3 (Бастиан, Шарангович), 15:11 — 2:2. Руни — 4 (Хытил, Готье), 17:06 — 2:3. Хайек — 1 (Бучневич, Миллер), 21:05 — 2:4. Хытил — 3 (Готье), 48:38 — 2:5. Бастиан — 2 (Зэйджак, Братт), 57:48 — 3:5. Строум — 8 (п.в., Фокс), 58:47 — 3:6Вратари: Блэквуд (57:58 — 58:47) — ГеоргиевБроски: 27 (5+12+10) — 28 (14+9+5)Штраф: 10 — 2

«Рейнджеры» занимают шестое место в Восточном дивизионе (23 очка после 22 игр), а «Нью-Джерси» — седьмое (16 очков после 20 встреч).