Шайба Яшкина принесла «Динамо» победу над «Северсталью»

«Динамо» — «Северсталь» Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу забросил лучший бомбардир регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин.
Вратарь московского клуба Александр Еременко отразил 27 бросков по своим воротам.
КХЛ. Плей-офф
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Яшкин — 1 (Шипачев, Волков), 22:17 — 1:0Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:07)Броски: 36 (18+13+5) — 27 (9+7+11)Штраф: 12 — 12
Москвичи повели в серии до четырех побед с аналогичным счетом — 1:0. Следующую игру серии команды проведут 4 марта.