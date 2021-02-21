НХЛ. «Каролина» разгромила «Тампу», «Питтсбург» обыграл «Айлендерс»

«Детройт» — «Флорида» 2:1

25 сэйвов Сергея Бобровского не спасли «Флориду» от гостевого поражения от «Детройта» — 1:2 (1:0, 2:0, 0:0). На шайбу Александра Веннберга хозяева ответили точными бросками Патрика Немета и Матиаса Броме.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: Веннберг — 5 (бол., Дюклер, Ватрано), 14:43 — 0:1. Немет — 1 (Юос, Гленденинг), 30:09 — 1:1. Броме — 1 (Ларкин), 37:27 — 2:1Вратари: Бернье — Бобровский (58:20)Штраф: 6-4Броски: 27 (5+13+9) — 39 (9+14+16)

«Детройт» с 13 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 24 очками — на первой строчке.

«Детройт» — «Флорида»

«Коламбус» — «Нэшвилл» 2:4

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Коламбус» со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Форварды хозяев Михаил Григоренко и гостей Яков Тренин отметились результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) Голы: 0:1 — 12 Йернкрук (Эллис), 0:2 — 16 Сиссонс (Тренин, Канин), 1:2 — 23 Дженнер (Фолиньо, Харрингтон), 2:2 — 25 Карлссон (Григоренко, Бьоркстранн), 2:3 — 40 Йернкрук (), 2:4 — 40 Форсберг

«Нэшвилл» с 14 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 20 очками — на пятой строчке.

«Коламбус» — «Нэшвилл»

«Монреаль» — «Торонто» 3:5

«Торонто» в гостях обыграл «Монреаль» со счетом 5:3 (0:0, 4:2, 1:1). Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс, набравший 4 (2+2) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Торонто» — 3:5 (0:0, 2:4, 1:1) Голы: Мэттьюс — 17 (бол., Марнер, Райлли), 21:03 — 0:1. Бойд — 3 (бол., Торнтон, Мэттьюс), 21:20 — 0:2. Котканиеми — 2 (Татар, Эдмундсон), 23:24 — 1:2. Байрон — 1, 23:57 — 2:2. Марнер — 9 (Мэттьюс, Богосян), 27:31 — 2:3. Мэттьюс — 18 (бол., Райлли, Марнер), 35:05 — 2:4. Керфут — 4 (Спецца, Таварес), 53:36 — 2:5. Тоффоли — 11 (Романов, Галлахер), 58:34 — 3:5Вратари: Прайс (58:45 — 59:42) — АндерсенШтраф: 10-4Броски: 33 (10+16+7) — 27 (13+8+6)

«Торонто» с 30 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 20 очками — на четвертой строчке.

«Монреаль» — «Торонто»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 4:0

«Каролина» разгромила «Тампу» со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: 1:0 — 22 Трочек (Нечас, Нидеррайтер), 2:0 — 35 Ахо (Свечников), 3:0 — 43 Пакетт (Мартинук, Бин), 4:0 — 57 Свечников (Макгинн, Ахо)

«Каролина» с 25 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 21 очком — на четвертой строчке.

«Каролина» — «Тампа-Бэй»

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 2:4

«Лос-Анджелес» в гостях победил «Аризону» со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). В составе победителей дублем отметился Алекс Иафалло. Еще по голу забили Тревор Мур и Габриэль Виларди. У «Койотис» отличились Дерик Брассар и Фил Кессел.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Голы: 0:1 — 24 Иафалло (Копитар, Кемпе), 1:1 — 31 Брассар (Кессел, Экман-Ларссон), 1:2 — 40 Мур (Даути, Андерсон), 2:2 — 49 Кессел (Экман-Ларссон, Остерли), 2:3 — 52 Виларди (Даути, Картер), 2:4 — 59 Иафалло (Копитар)

«Лос-Анджелес» и «Аризона» имеют по 17 очков и расположились на четвертом и пятом местах в Западном дивизионе соответственно.

«Аризона» — «Лос-Анджелес»

«Питтсбург» — «Айлендерс» 3:2

«Питтсбург» благодаря голевой передаче Евгения Малкина обыграл «Айлендерс» со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Летанг — 1 (бол., Малкин, Кросби), 32:35 — 1:0. Эберле — 7 (Бовилье), 35:28 — 1:1. Нельсон — 5 (Мэйфилд), 40:53 — 1:2. Мэтисон — 1 (Блюгерс, Лафферти), 47:35 — 2:2. Летанг — 2 (Кросби, Гюнтцель), 53:34 — 3:2Вратари: Джерри — Варламов (58:24)Штраф: 2-2Броски: 18 (4+8+6) — 35 (16+10+9)

«Питтсбург» и «Айлендерс» имеют по 19 очков и занимают четвертое и пятое места в Восточном дивизионе.

«Питтсбург» — «Айлендерс»

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:5

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:4 (2:0, 2:4, 1:0). Защитник «Шаркс» Николай Кныжов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:5 (0:2, 4:2, 0:1) Голы: Кейн — 5 (Лабанк), 7:24 — 0:1. Кутюр — 8 (Лабанк), 10:10 — 0:2. Балцерс — 1 (Хертл), 23:48 — 0:3. Шенн — 9 (Кайру, Хоффман), 24:45 — 1:3. Марло — 1 (Кейн), 28:18 — 1:4. Сэнфорд — 3 (Крюг, Шенн), 28:37 — 2:4. О`Райлли — 6 (Хоффман, Кайру), 35:30 — 3:4. Кайру — 7 (Перрон, О`Райлли), 38:41 — 4:4. Кутюр — 9, 51:51 — 4:5Вратари: Биннингтон (58:19) — ДубникШтраф: 2-8Броски: 32 (9+15+8) — 27 (10+10+7)

«Сан-Хосе» с 16 очками расположился на шестом месте в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 22 очками — на первой строчке.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

«Анахайм» — «Миннесота» 1:5

Две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). Также в составе победителей дублем отметился Кевин Фиала.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Цуккарелло — 1 (Капризов, Сперджен), 15:07 — 0:1. Фиала — 5, 16:17 — 0:2. Фиала — 6 (бол., Гринуэй, Дамба), 23:00 — 0:3. Бэкес — 2 (Махура, Шаттенкирк), 36:29 — 1:3. Раск — 4 (Капризов, Цуккарелло), 45:45 — 1:4. Эрикссон Эк — 6 (Хартман, Фиала), 54:26 — 1:5Вратари: Гибсон — КяхкененШтраф: 6-8Броски: 27 (6+9+12) — 29 (11+9+9)

«Миннесота» с 16 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 15 очками — на восьмой строчке.

«Анахайм» — «Миннесота»

«Эдмонтон» — «Калгари» 7:1