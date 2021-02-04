«Салават Юлаев» — «Динамо» Рига: счет матча 5:4 Б, обзор голов

Хоккеист «Салавата Юлаева»
ХК «Салават Юлаев»
В основное время у хозяев отличились Павел Коледов (12 минута), Родион Амиров (16), Петр Хохряков (33) и Теэму Хартикайнен (41). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Маркус Гранлунд.
В составе гостей точные броски нанесли Янис Шваненбергс (37), Глеб Зырянов (40), Микс Индрашис (57) и Денис Паршин (60).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига) — 5:4 Б (2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Коледов — 3 (Жарков, Кадейкин), 11:04 — 1:0. Амиров — 7 (Кугрышев, Хохряков), 15:14 — 2:0. Хохряков — 5 (мен., Жарков, Бирюков), 32:47 — 3:0. Шваненбергс — 4 (Дзиеркалс, Столяров), 36:13 — 3:1. Зырянов — 9, 39:34 — 3:2. Хартикайнен — 24 (Гранлунд), 40:18 — 4:2. Индрашис — 14 (Скарлетт, Зырянов), 56:19 — 4:3. Паршин — 9 (бол., Индрашис, Роб. Букартс), 59:07 — 4:4Победный буллит: ГранлундВратари: Тарасов — Ворис (58:22 — 58:45, 58:54 — 59:07)Штраф: 6 — 4Броски: 27 (11+10+5+1) — 21 (1+8+11+1)
«Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции (71 очко). Рижское «Динамо» — 11-е на Западе (25 очков).