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    «Сибирь» забросила шесть шайб «Нефтехимику»

    «Сибирь» — «Нефтехимик»: счет матча 6:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Нефтехимик» - 6:4 (3:1, 1:3, 2:0).

    Хоккеисты «Сибири»
    Хоккеисты «Сибири»

    У хозяев по три очка набрали Ефим Гуркин (2+1) и Егор Миловзоров, по два — Виктор Комаров (1+1), Александр Шаров (1+1) и Олег Ли (1+1).

    В составе гостей по шайбе забросили Алексей Волгин, Либор Гудачек, Роман Абросимов и Йонас Энлунд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:4 (3:1, 1:3, 2:0)
    Голы: Гуркин — 7 (Миловзоров, Ермаков), 1:31 — 1:0. Шаров — 4 (Комаров), 11:48 — 2:0. Комаров — 9 (Шашков, Шаров), 15:44 — 3:0. Волгин — 7 (бол., Галузин), 19:48 — 3:1. Гудачек — 16, 31:50 — 3:2. Абросимов — 2 (Юханссон, Порядин), 33:41 — 3:3. Энлунд — 3 (Гудачек, Хайруллин), 34:42 — 3:4. Гуркин — 8 (Руохомаа, Коротков), 38:24 — 4:4. Ли — 12 (бол., Миловзоров, Гуркин), 44:40 — 5:4. Миловзоров — 8 (п.в., Ли), 59:49 — 6:4Вратари: Сятери (Красоткин, 33:41, Сятери, 40:00) — Иванников (Коротаев, 15:44, 59:19 — 59:49)Штраф: 7 — 11Броски: 37 (12+16+9) — 23 (4+10+9)

    «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции (46 очков), а «Нефтехимик» — 11-е (32 очка).

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