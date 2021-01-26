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    «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром»

    «Амур» — «Салават Юлаев»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    У победителей отличились Джефф Плэтт (6 минута) и Тему Хартикайнен (44).

    В составе хозяев точный бросок нанес Александр Шаров (28).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Плэтт — 9 (бол., Ларсен, Алексеев), 5:02 — 0:1. Шаров — 4, 27:20 — 1:1. Хартикайнен — 23 (Ларсен, Маннинен), 43:37 — 1:2Вратари: Лангхамер (58:42) — МетсолаШтраф: 6 — 6Броски: 46 (7+17+22) — 27 (8+8+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (65 очков), а «Амур» — десятое (40 очков).

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