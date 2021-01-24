«Бостон» разгромил «Филадельфию»

В поединке регулярного чемпионата НХЛна своем льду разгромилсо счетом 6:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Голы: Бержерон — 2 (бол., Ритчи, Крейчи), 8:09 — 1:0. Хэйс — 3 (Ворачек), 21:14 — 1:1. Смит — 1 (Койл, Лозон), 22:30 — 2:1. Койл — 2 (Фредерик, Смит), 37:50 — 3:1. Маршан — 2 (Бержерон, Дебраск), 44:13 — 4:1. Маршан — 3 (бол., Ритчи, Зборжил), 47:59 — 5:1. Бержерон — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 53:33 — 6:1Вратари: Галак — ХартШтраф: 4 — 8Броски: 26 (10+6+10) — 17 (4+8+5)

В составе победителей дублями отметились Патрис Бержерон и Брэд Маршанд, а также по одному голу забили Крэйг Смит и Чарли Койл. Кевин Хейс забросил одну шайбу у гостей.

«Бостон» — «Филадельфия»

«Бостон» (2) и «Филадельфия» (3) имеют по 7 очков в Восточном дивизионе.