«Флорида» в первом матче сезона обыграла «Чикаго»

победилав матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу «пантер».

В составе хозяев отличились Картер Верхаге, Кит Яндл, Ээту Луостаринен, Патрик Хернквист и Джонатан Юбердо. Гости ответили точными бросками Алекса Дебринкэта и Коннора Мерфи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Чикаго» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) Голы: Экблад — 1, 20:12 — 1:0. Яндл — 1 (Юбердо, Луостаринен), 25:33 — 2:0. Дебринкэт — 2 (бол., Кит, Кейн), 32:24 — 2:1. Мерфи — 1 (Кит, Зутер), 42:53 — 2:2. Луостаринен — 1 (Верхэге, Строльман), 43:15 — 3:2. Хернквист — 1 (Юбердо, Гудас), 45:57 — 4:2. Юбердо — 1 (бол., Барков, Хернквист), 56:55 — 5:2Вратари: Дридгер — Делиа (59:33)Штраф: 6-8Броски: 29 (12+7+10) — 24 (6+10+8)

После этого матча «Флорида» с двумя очками расположилась на третьем месте в Центральном дивизионе, «Чикаго» пока не набрал очков.

Следующий матч эти команды проведут между собой также на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» 20 января.