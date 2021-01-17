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    «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» по буллитам

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» одержал домашнюю победу по буллитам над «Вашингтоном» — 4:3 ПБ.

    «Вашингтон»
    «Вашингтон»

    В составе «Кэпиталс» гол и результативную передачу на свой счет записал капитан Александр Овечкин. Еще по голу записали на свой счет Никлас Бэкстрём и Ник Дауд.

    Два ассиста сделал центрфорвард гостей Евгений Кузнецов.

    Ворота «Вашингтона» защищал голкипер Илья Самсонов, отразивший 24 броска из 27.

    В составе «Пингвинз» отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр и Маркус Петтерссон. Решающий буллит забросил Джейк Гюнцел.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Родригес — 1 (Дюмулин, Гюнтцель), 0:19 — 1:0. Дауд — 1, 12:04 — 1:1. Овечкин — 1 (Кузнецов, Уилсон), 14:24 — 1:2. Сивиур — 1 (Блюгерс), 22:10 — 2:2. Бэкстрем — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 30:09 — 2:3. Петтерссон — 1 (Зукер, Раст), 32:57 — 3:3Победный буллит: ГюнтцельБроски: 27 (8+11+6+2) — 23 (12+3+7+1)Вратари: Десмит — СамсоновШтраф: 8 — 10

    «Питтсбург» одержал первую победу в сезоне после двух поражений от «Филадельфии».

    «Вашингтон» ранее набрал четыре очка, дважды обыграв «Баффало».

    В ночь с 19 на 20 января по московскому времени «Пингвинз» и «Кэпиталз» вновь сыграют в Питтсбурге.

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