«Нефтехимик» удержал победу над рижским «Динамо»

Нижнекамскийодержал домашнюю победу над рижским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в этой встрече оформил нападающий хозяев Павел Порядин, еще одна шайба на счету Булата Шафигуллина.

За рижан отличились Андрис Джериньш и Геннадий Столяров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) Голы: Шафигуллин — 5 (Галузин, Бикмуллин), 8:40 — 1:0. Порядин — 10 (Юханссон, Макмиллан), 13:03 — 2:0. Порядин — 11 (Юханссон, Макмиллан), 15:39 — 3:0. Джериньш — 1 (Ларионов), 24:45 — 3:1. Столяров — 2 (Скарлетт, Ошениекс), 51:28 — 3:2Вратари: Иванников — Налимов (57:30)Броски: 21 (11+6+4) — 28 (6+8+14)Штраф: 4 — 4

Для рижской команды это поражение стало пятым кряду. Отметим, что ранее в этом сезоне «Нефтехимик» уже обыгрывал «Динамо».