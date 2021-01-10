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    НХЛ считает Василевского главным претендентом на «Везина Трофи»

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    Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский является главным претендентом на приз «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.

    Андрей Василевский
    Андрей Василевский

    Пресс-служба лиги провела опрос среди 19 авторов, по итогам которого Василевский занял первое место с 79 баллами.

    На втором месте в опросе оказался вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебак (56 очков), затем расположились Картер Харт из «Филадельфии» (40), Кэри Прайс из «Монреаля» (32) и Робин Ленер из «Вегаса» (29).

    Очки в голосовании заработали еще несколько россиян. Так, Сергей Бобровский («Флорида») и Илья Самсонов («Вашингтон») набрали по 3 очка, Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Семен Варламов («Айлендерс») — по 2.

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