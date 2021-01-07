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    Три игрока сборной России попали в список главных разочарований МЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Сборная Швеции Сборная США Сборная Финляндии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Три хоккеиста молодежной сборной России вошли в список главных разочарований чемпионата мира по версии скаутов НХЛ.

    Ярослав Аскаров
    Ярослав Аскаров

    Российская «молодежка» в матче за третье место проиграла Финляндии (1:5), в перед этим уступила в полуфинале Канаде со счетом 0:5. В трех матчах плей-офф команда Игоря Ларионова забросила всего лишь три шайбы.

  • Хоккеисты сборной России не попали в символическую сборную МЧМ-2021
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    • В опросе, который проводил журналист The Athletic Кори Пронман, приняли участие 15 скаутов.

    В список игроков, которые стали самым большим разочарованием, вошли три представителя сборной России — защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров.

    Несколько скаутов проголосовали за форварда сборной Австрии Марко Росси и нападающего сборной Канады Куинтона Байфилда.

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    • Кроме того, в этот список вошли форварды Симон Хольмстрем, Александер Хольц и защитник Филип Броберг (все — Швеция), нападающий сборной Финляндии Роби Ярвентие, форварды Джек Куинн (Канада) и Кол Кофилд (США). 0

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