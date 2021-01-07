Три игрока сборной России попали в список главных разочарований МЧМ-2021

Три хоккеиста молодежной сборной России вошли в список главных разочарований чемпионата мира по версии скаутов НХЛ.

Российская «молодежка» в матче за третье место проиграла Финляндии (1:5), в перед этим уступила в полуфинале Канаде со счетом 0:5. В трех матчах плей-офф команда Игоря Ларионова забросила всего лишь три шайбы.

В опросе, который проводил журналист The Athletic Кори Пронман, приняли участие 15 скаутов.

В список игроков, которые стали самым большим разочарованием, вошли три представителя сборной России — защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров.

Несколько скаутов проголосовали за форварда сборной Австрии Марко Росси и нападающего сборной Канады Куинтона Байфилда.

Кроме того, в этот список вошли форварды Симон Хольмстрем, Александер Хольц и защитник Филип Броберг (все — Швеция), нападающий сборной Финляндии Роби Ярвентие, форварды Джек Куинн (Канада) и Кол Кофилд (США). 0