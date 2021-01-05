Хартли: В матче с «Салаватом» на льду творилось настоящее сумасшествие

Главный тренер «Авангарда»поделился эмоциями после победы надв матче регулярного чемпионата КХЛ (6:5 ОТ).

«Сегодня на льду творилось настоящее сумасшествие. Редко такие матчи можно увидеть между нашими командами, обычно это плотные игры на равных.

Сегодня до последнего была интрига и финальный бросок решил исход матча. К счастью, нам удалось его нанести. Мы забросили важные голы в большинстве и в расстановке "5 на 5".

Победа важна тем, что мы одержали ее в овертайме, это придаст нашим ребятам заряд положительной энергии и все они заслуживают похвалы.

Насколько я доволен сегодняшней игрой Ковальчука в новом сочетании? Мы знаем, что Илья может привнести в нашу команду.

Нужно учитывать, что он долгое время не играл, порядка девяти, десяти месяцев, плюс не так много тренировался, накладывается еще и разница во времени. Мы не торопимся.

Считаю, ему нужно порядка пяти, десяти матчей, чтобы полностью вернуть чувство игры. В любой момент, когда он выходит, в каждой смене, он является настоящей угрозой для противника», — приводит слова тренера сайт КХЛ. 0