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    ЦСКА проиграл «Автомобилисту», на счету Дацюка гол и буллит

    Хоккей КХЛ ЦСКА Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение по буллитам от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:2 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличился Павел Дацюк, забросивший шайбу в основное время и реализовавший победный буллит. Теперь на счету 42-летнего форварда 28 (9+19) очков в 34 играх сезона.

    Гол ЦСКА записал на свой счет Максим Соркин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Дацюк — 9 (Макеев), 3:52 — 0:1. Соркин — 4 (Дальбек, Телегин), 13:31 — 1:1Победный буллит: ДацюкВратари: Шарыченков — КоваржБроски: 31 (12+8+9+2) — 18 (5+7+6+0)Штраф: 4 — 2

    ЦСКА набрал в 41 матче 63 очка и с этим показателем занимает 1-е место в Западной конференции. «Автомобилист», в активе которого 51 очко после 41 матча, находится на 5-й позиции в Восточной конференции. 0

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