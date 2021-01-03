Финляндия по-волевому вышла в 1/2 финала МЧМ, одолев Швецию

Молодежная сборнаявыиграла у молодежной сборнойв матче молодежного чемпионата мира со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

Фрагмент матча twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

Отметим, что после первого периода шведы вели со счетом 2:0, но не сумели удержать победный результат.

В составе победителей шайбы забросили Хенри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52) и Рони Хирвонен (60). У шведов отличились Лукас Рэймонд (15) и Эльмер Седерблом (17).

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала Финляндия U20 — Швеция U20 — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) Голы: Раймонд — 2 (Юханссон), 14:28 — 0:1. Седерблом — 2 (бол., Раймонд), 16:05 — 0:2. Никканен — 2 (Виро, Ламберт), 25:32 — 1:2. Лунделл — 4 (бол., Хейнола), 51:04 — 2:2. Хирвонен — 1 (Петман), 59:35 — 3:2Вратари: Пииройнен — Альнефельт (59:35 — 59:56)Штраф: 20-16Броски: 31 (4+12+15) — 24 (11+6+7)

Соперник сборной Финляндии в полуфинале турнира определится позднее. 0