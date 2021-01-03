ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд и Поль ПогбаАПЛ. «МЮ» победил «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Вест Бром», «Ливерпуль» в гостях у «Саутгемптона»
  • 07:15
    • Канада обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2021
  • 07:00
    • Финляндия по-волевому вышла в 1/4 финала МЧМ, одолев Швецию
  • 00:50
    • «Реал» обыграл «Сельту» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:26
    • Россия вышла в полуфинал МЧМ-2021, победив Германию
  • 00:51
    • «Арсенал» разгромил «Вест Бромвич», Ляказетт оформил дубль
    Все новости спорта

    Финляндия по-волевому вышла в 1/2 финала МЧМ, одолев Швецию

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная Швеции
    Молодежная сборная Финляндии выиграла у молодежной сборной Швеции в матче молодежного чемпионата мира со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Отметим, что после первого периода шведы вели со счетом 2:0, но не сумели удержать победный результат.

    В составе победителей шайбы забросили Хенри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52) и Рони Хирвонен (60). У шведов отличились Лукас Рэймонд (15) и Эльмер Седерблом (17).

    Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
    Финляндия U20 — Швеция U20 — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
    Голы: Раймонд — 2 (Юханссон), 14:28 — 0:1. Седерблом — 2 (бол., Раймонд), 16:05 — 0:2. Никканен — 2 (Виро, Ламберт), 25:32 — 1:2. Лунделл — 4 (бол., Хейнола), 51:04 — 2:2. Хирвонен — 1 (Петман), 59:35 — 3:2Вратари: Пииройнен — Альнефельт (59:35 — 59:56)Штраф: 20-16Броски: 31 (4+12+15) — 24 (11+6+7)

    Соперник сборной Финляндии в полуфинале турнира определится позднее. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Стэмфорд Бридж» счет откроют быстро
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Лисы» продолжат улучшать выездную статистику?
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» без труда наберет три пункта?
  • «Бавария» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэска — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Беневенто — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие