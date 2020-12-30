«Авангард» — «Куньлунь»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

по буллитам проигралв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

В составе омичей дебютировал нападающий Илья Ковальчук, который забил гол. У «Авангарда» также отличились Павел Дедунов и Рид Буше.

За «Куньлунь» заброшенными шайбами отметились Итан Уэрек, Антон Лазарев и Райан Спроул. Победный буллит реализовал Хантер Шинкарук.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Уэрек — 10, 5:03 — 0:1. Буше — 13 (мен., Береглазов), 19:06 — 1:1. Лазарев — 3 (Спроул, Монахов), 23:32 — 1:2. Ковальчук — 1, 35:10 — 2:2. Дедунов — 3 (Хохлачев, Емелин), 35:50 — 3:2. Спроул — 5 (Мозик, Лещенко), 59:25 — 3:3Победный буллит: ШинкарукВратари: Грубец — Смит (58:48 — 59:25)Штраф: 10 — 4Броски: 30 (11+14+4+1) — 47 (13+15+15+4)

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (55 очков), а в «Куньлунь» — 11-е (27 очков). 0