Сборная России прибыла в Канаду на МЧМ

Сборнаяприбыла в Канаду, где проведет заключительный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря 2020 по 5 января 2021 в Эдмонтоне, сообщается на официальном сайте ФХР.

По пути из Москвы в Эдмонтон команда совершила пересадку в Хельсинки. Также чартер с командой совершил две дозаправки в Рейкьявике (Исландия) и Гус-Бей (Канада).

По прибытии в Канаду команда пройдет четырехдневный карантин и повторное тестирование, после чего приступит к тренировкам на льду и в зале.

22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Словакии и Канады.

26 декабря команда Игоря Ларионова стартует на чемпионате мира матчем против сверстников из США.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020:

26 декабря 05:30 мск, Россия — США

28 декабря 05:30 мск, Чехия — Россия

30 декабря 05:30 мск, Австрия — Россия

31 декабря 05:30 мск, Россия — Швеция

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ. 0