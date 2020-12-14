Сборная России прибыла в Канаду на МЧМ

По пути из Москвы в Эдмонтон команда совершила пересадку в Хельсинки. Также чартер с командой совершил две дозаправки в Рейкьявике (Исландия) и Гус-Бей (Канада).
По прибытии в Канаду команда пройдет четырехдневный карантин и повторное тестирование, после чего приступит к тренировкам на льду и в зале.
22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Словакии и Канады.
26 декабря команда Игоря Ларионова стартует на чемпионате мира матчем против сверстников из США.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020:
26 декабря 05:30 мск, Россия — США
28 декабря 05:30 мск, Чехия — Россия
30 декабря 05:30 мск, Австрия — Россия
31 декабря 05:30 мск, Россия — Швеция
Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ. 0