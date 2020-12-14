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    Сборная России прибыла в Канаду на МЧМ

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Сборная России прибыла в Канаду, где проведет заключительный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря 2020 по 5 января 2021 в Эдмонтоне, сообщается на официальном сайте ФХР.

    В стартовом матче МЧМ «молодежка» сыграет с командой США
    В стартовом матче МЧМ «молодежка» сыграет с командой США

    По пути из Москвы в Эдмонтон команда совершила пересадку в Хельсинки. Также чартер с командой совершил две дозаправки в Рейкьявике (Исландия) и Гус-Бей (Канада).

    По прибытии в Канаду команда пройдет четырехдневный карантин и повторное тестирование, после чего приступит к тренировкам на льду и в зале.

    22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Словакии и Канады.

    26 декабря команда Игоря Ларионова стартует на чемпионате мира матчем против сверстников из США.

    Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020:

    26 декабря 05:30 мск, Россия — США
    28 декабря 05:30 мск, Чехия — Россия
    30 декабря 05:30 мск, Австрия — Россия
    31 декабря 05:30 мск, Россия — Швеция

    Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ. 0

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