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    «Северсталь» выиграла у рижского «Динамо»

    «Динамо» Рига — «Северсталь»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Северстали»
    Хоккеисты «Северстали»

    Встреча, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    В основное время матча шайбы в составе череповецкой команды забросили Йоонас Няттинен (20 минута), Егор Морозов (29) и Даниил Вовченко (40).

    У «Динамо» отличились Янис Шваненбергс (25), Мэтью Майоне (26) и Денис Паршин (39).

    Победу «Северстали» на второй минуте овертайма принес Егор Морозов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Няттинен — 2 (бол., Кодола, Вовченко), 19:56 — 0:1. Шваненбергс — 1 (Паршин, Витасек), 24:16 — 1:1. Майоне — 3 (бол., Паршин, Дарзиньш), 25:57 — 2:1. Морозов — 3 (бол., Няттинен, Провольнев), 28:40 — 2:2. Паршин — 5 (бол., Дарзиньш, Индрашис), 38:20 — 3:2. Вовченко — 8 (бол., Лалонд, Кодола), 39:15 — 3:3. Морозов — 4 (Лалонд, Петунин), 61:44 — 3:4Вратари: Проскуряков — ПодъяпольскийШтраф: 14 — 12Броски: 23 (11+9+3+0) — 33 (6+15+11+1)

    В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает седьмое место (34 очка), а рижское «Динамо» — 11-е (13 очков). 0

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