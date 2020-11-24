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    «Амур» вырвал победу у «Куньлуня»

    Хоккей КХЛ Амур Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел домашнее поражение от хабаровского «Амура» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур»
    «Амур»

    В составе победителей отличились Павел Турбин, Дмитрий Лугин, Александр Горшков и Доминик Машин.

    За «Куньлунь» шайбы забросили Вячеслав Лещенко и Андрей Баканов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
    Голы: Турбин — 1 (бол., Голубев), 12:37 — 0:1. Лещенко — 1 (Локхарт, Торопченко), 23:34 — 1:1. Лугин — 2 (Г. Зогорна, Турбин), 33:22 — 1:2. Баканов — 2 (Уэрек, Бондра), 37:44 — 2:2. Горшков — 8 (бол., Голубев, Полунин), 51:49 — 2:3. Машин — 1 (Т. Зогорна, Лугин), 56:15 — 2:4Вратари: Смит (58:53) — ЛангхамерБроски: 43 (13+14+16) — 45 (14+24+7)Штраф: 10 — 6

    Китайская команда проиграла девятый матч подряд и продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции с 13 очками. «Амур» поднялся на девятое место (26). 0

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