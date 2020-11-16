СКА в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

Петербургскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертаймесо счетом 3:2.

В первом периоде уфимцы повели со счетом 2:0, благодаря шайбам Сакари Маннинена и Никиты Сошникова.

Во втором игровом отрезке Антон Бурдасов сократил отставание хозяев, а на 50-й сравнял счет, оформив дубль. В овертайме СКА принес победу Владимир Ткачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) Голы: Маннинен — 7 (Ларсен, Гранлунд), 10:31 — 0:1. Сошников — 4 (бол., Кугрышев, Мухамадуллин), 15:42 — 0:2. Бурдасов — 9 (Ткачев), 26:18 — 1:2. Бурдасов — 10 (Морозов, Кузьменко), 49:17 — 2:2. Ткачев — 8 (Кемппайнен), 60:14 — 3:2Вратари: Бердин (Аскаров, 20:00) — МетсолаБроски: 20 (5+9+5+1) — 21 (10+5+6+0)Штраф: 2 — 4

СКА набрал 35 очков и занимает второе место на Западе. «Салават Юлаев» с 34 очками располагается на 5-й строчке в Восточной.

Следующий матч команда Валерия Брагина проведет с «Трактором» 18 ноября дома. Коллектив Томи Лямся двумя днями позднее примет «Спартак». 0