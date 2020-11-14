Квартальнов: Реализация большинства у «Ак Барса» слабая, видно, ребята злятся

Главный тренер «Ак Барса»поделился мыслями после победы над(3:2) в матче чемпионата КХЛ.

«Победа есть победа. Тяжело, что в первой смене пропустили. Было очень много удалений в третьем периоде, 10 минут играли в меньшинстве.

Тяжело даются игры с Нижнекамском. Хотели сыграть в другой хоккей. Надо разобраться, пообщаться с ребятами. Мы и после прошлой игры с ними разговаривали.

Тяжелый момент. У нас больше всего удалений в лиге. На определенных ребят ложится большая нагрузка.

Не лучшим образом играли в большинстве. Здорово, что забили. Реализация большинства слабая, видно, ребята злятся.

Надо улучшать многие моменты, следующая игра будет уже через день. Надо восстановиться и улучшать этот компонент.

Команда вышла в форме из переработанного пластика. Мы это только приветствуем. Тем более наша "Татнефть" все сделала, переработала.

Начали с маек, может, что-нибудь еще сделают из переработанного пластика. Мы первые пока здесь», — заявил Квартальнов «Бизнес-Онлайн». 0