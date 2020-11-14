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    Квартальнов: Реализация большинства у «Ак Барса» слабая, видно, ребята злятся

    Хоккей Ак Барс Нефтехимик КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Победа есть победа. Тяжело, что в первой смене пропустили. Было очень много удалений в третьем периоде, 10 минут играли в меньшинстве.

    Тяжело даются игры с Нижнекамском. Хотели сыграть в другой хоккей. Надо разобраться, пообщаться с ребятами. Мы и после прошлой игры с ними разговаривали.

    Тяжелый момент. У нас больше всего удалений в лиге. На определенных ребят ложится большая нагрузка.

    Не лучшим образом играли в большинстве. Здорово, что забили. Реализация большинства слабая, видно, ребята злятся.

    Надо улучшать многие моменты, следующая игра будет уже через день. Надо восстановиться и улучшать этот компонент.

    Команда вышла в форме из переработанного пластика. Мы это только приветствуем. Тем более наша "Татнефть" все сделала, переработала.

    Начали с маек, может, что-нибудь еще сделают из переработанного пластика. Мы первые пока здесь», — заявил Квартальнов «Бизнес-Онлайн». 0

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