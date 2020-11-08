Дубль Дица принес «Барысу» победу над «Северсталью»

Череповецкаяв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила казахстанскомусо счетом 1:3 (0:2, 1:0, 0:1).

В составе победителей дубль оформил Даррен Диц, еще одну шайбу забросил Линус Виделль. За гостей отличился Владислав Провольнев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Дитц — 9 (Михайлис, Хетерингтон), 7:05 — 0:1. Виделль — 4 (Вароун, Фрэттин), 9:06 — 0:2. Провольнев — 3 (бол., Гераськин), 29:15 — 1:2. Дитц — 10 (бол., Фрэттин, Старченко), 47:50 — 1:3Вратари: Подъяпольский (59:24) — ОртиоБроски: 26 (8+6+12) — 24 (15+5+4)Штраф: 12 — 12

«Северсталь» занимает четвертое место в Западной конференции, имея 25 очков после 22 матчей.

«Барыс» поднялся на девятое место на Востоке. У казахстанского клуба 22 очка после 19 игр.

10 ноября «Барыс» сыграет на выезде с «Локомотивом». 12 ноября «Северсталь» встретится в Москве с «Динамо». 0