Нападающий «Коламбуса» выбыл из строя на полгода

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс»выбыл из строя на полгода, сообщается на официальном сайте команды.

31-летнему шведскому форварду была сделана операция на левом плече.

«Это хроническая проблема, с которой Густав имел дело в течение нескольких сезонов.

Он смог работать на высоком уровне, но со временем образовалась киста в области плеча, которая помешала продолжать играть.

Операция была лучшим вариантом. С нетерпением ждём, когда Густав вернётся», — приводит слова генерального менеджера «мундиров» Ярмо Кекаляйнена «Чемпионат».

В минувшем сезоне Нюквист принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 42 (15+27) очков. 0