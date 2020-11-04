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    Нападающий «Коламбуса» выбыл из строя на полгода

    Хоккей Коламбус Блю Джекетс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист выбыл из строя на полгода, сообщается на официальном сайте команды.

    Густав Нюквист
    Густав Нюквист

    31-летнему шведскому форварду была сделана операция на левом плече.

    «Это хроническая проблема, с которой Густав имел дело в течение нескольких сезонов.

    Он смог работать на высоком уровне, но со временем образовалась киста в области плеча, которая помешала продолжать играть.

    Операция была лучшим вариантом. С нетерпением ждём, когда Густав вернётся», — приводит слова генерального менеджера «мундиров» Ярмо Кекаляйнена «Чемпионат».

    В минувшем сезоне Нюквист принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 42 (15+27) очков. 0

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