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    • Россияне не вошли в топ-20 лучших защитников НХЛ
    Все новости спорта

    Россияне не вошли в топ-20 лучших защитников НХЛ

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    Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших защитников НХЛ на данный момент.

    Виктор Хедман
    Виктор Хедман

    Первое место занял Виктор Хедман из «Тампы». Вторым стал Роман Йоси из «Нэшвилла», замкнул тройку сильнейших представитель «Вашингтона» Джон Карлсон.

    Примечательно, что в топ-20 не включен ни один из российских защитников.

    Полностью рейтинг выглядит так:

    1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
    2. Роман Йоси («Нэшвилл»)
    3. Джон Карлсон («Вашингтон»)
    4. Алекс Пьетранжело («Вегас»)
    5. Сет Джонс («Коламбус»)
    6. Кэйл Макар («Колорадо»)
    7. Дуги Хэмилтон («Каролина»)
    8. Крис Летанг («Питтсбург»)
    9. Чарли Макэвой («Бостон»)
    10. Миро Хейсканен («Даллас»)
    11. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
    12. Зак Веренски («Коламбус»)
    13. Брент Бернс («Сан-Хосе»)
    14. Ши Теодор («Вегас»)
    15. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)
    16. Ши Уэбер («Монреаль»)
    17. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
    18. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)
    19. Райан Эллис («Нэшвилл»)
    20. Морган Райлли («Торонто») 0

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