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    «Витязь» обыграл «Северсталь» в Череповце

    Хоккей КХЛ Северсталь Витязь Амур Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Подольский «Витязь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 3:0.

    «Витязь»
    «Витязь»

    В составе победителей отличились Маттиас Теденбю, Якуб Ержабек и Иван Ларичев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Теденбю — 7 (бол., Дэнфорт, Хультстрем), 25:07 — 0:1. Ержабек — 1 (Дэнфорт, Паутов), 29:46 — 0:2. Ларичев — 3 (Попов, Гребенщиков), 58:50 — 0:3Вратари: Подъяпольский — ТодыковБроски: 34 (9+15+10) — 28 (7+11+10)Штраф: 6 — 8

    «Витязь» с 21 очком занимает 8-е место Западной конференции, «Северсталь» с 23 очками — на 6-й строчке.

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    В параллельной игре хабаровский «Амур» на выезде одолел нижнекамский «Нефтехимик» — 3:1.

    В составе победителей отличились Денис Голубев, Валентин Пьянов и Гинек Зогорна. Хозяева ответили шайбой Йонаса Энлунда.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Энлунд — 1 (Хайруллин, Гудачек), 20:14 — 1:0. Голубев — 2 (Александров), 35:16 — 1:1. Пьянов — 4 (Гиздатуллин, Камалов), 37:34 — 1:2. Г. Зогорна — 1 (Александров, Т. Зогорна), 40:35 — 1:3Вратари: Барулин (58:55) — ЛангхамерБроски: 38 (12+13+13) — 26 (6+8+12)Штраф: 8 — 12

    Хабаровчане прервали серию из 3 поражений. «Нефтехимик» уступил в 5-й раз подряд.

    «Амур» с 18 очками расположился на 9-м месте Восточной конференции, «Нефтехимик» с 12 очками — на 11-й строчке. 0

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