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    «Металлург» в гостях обыграл «Северсталь»

    «Северсталь» — «Металлург»: счет матча 4:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Северсталь Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» нанес поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Мозякин
    Сергей Мозякин

    Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 1:3, 4:1) в пользу гостей.

    В составе победителей шайбы забросили Никита Хлыстов (21 минута), Сергей Мозякин (45), Харри Песонен (49 и 55) и Тэйлор Бек (58).

    У проигравших отличились Йоонас Няттинен (26), Игорь Гераськин (31) и Егор Чижиков (36 и 48).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 (0:0, 3:1, 1:4)
    Голы: Хлыстов — 1 (Бек, Нестрашил), 20:55 — 0:1. Няттинен — 1 (Лишка), 25:23 — 1:1. Гераськин — 2 (Капустин, Кудако), 30:48 — 2:1. Чижиков — 1, 35:38 — 3:1. Мозякин — 1 (Кошелев), 44:03 — 3:2. Чижиков — 2 (Лишка), 47:58 — 4:2. Песонен — 5 (Яковлев, Земченок), 48:32 — 4:3. Песонен — 6 (Платонов, Николаев), 54:35 — 4:4. Бек — 6 (Хлыстов, Юров), 57:12 — 4:5Вратари: Подъяпольский (58:52) — ЗагидулинШтраф: 4 — 4Броски: 32 (19+7+6) — 23 (6+6+11)

    «Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции (26 очков). «Северсталь» — седьмая на Западе (19 очков). 0

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