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    Жамнов: В «Спартаке» все выздоровели, но есть те, кто тренируется в легком режиме

    Хоккей Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о том, как коронавирус сказался на команде.

    Алексей Жамнов
    Алексей Жамнов

    «В "Спартаке" все выздоровели, но есть те, кто сейчас тренируется в легком режиме, по индивидуальной программе. Конечно, болезнь будет сказываться.

    Мы должны были начать тренировочный процесс в июле, а в итоге 90% команды заболело, и начали готовиться только в августе.

    Ребят постоянно проверяем, ясно, что после коронавируса организм воспринимает нагрузки тяжелее», — сказал Жамнов «Р-Спорт».

    Напомним, что в середине июля стало известно, что в составе красно-белых коронавирусом заболели более десяти игроков и сотрудников. 0

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