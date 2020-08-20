Жамнов: В «Спартаке» все выздоровели, но есть те, кто тренируется в легком режиме

Генеральный менеджер «Спартака»рассказал о том, как коронавирус сказался на команде.

«В "Спартаке" все выздоровели, но есть те, кто сейчас тренируется в легком режиме, по индивидуальной программе. Конечно, болезнь будет сказываться.

Мы должны были начать тренировочный процесс в июле, а в итоге 90% команды заболело, и начали готовиться только в августе.

Ребят постоянно проверяем, ясно, что после коронавируса организм воспринимает нагрузки тяжелее», — сказал Жамнов «Р-Спорт».

Напомним, что в середине июля стало известно, что в составе красно-белых коронавирусом заболели более десяти игроков и сотрудников. 0