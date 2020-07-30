ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 20:54
    • Опубликовано расписание первого тура РПЛ
  • 20:26
    • Федор Смолов вернулся в «Локомотив»
  • 00:48
    • «Ювентус» проиграл «Кальяри»
  • 23:34
    • Источник: В РПЛ могут отменить переносы матчей из-за коронавируса
  • 22:33
    • Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
    Все новости спорта

    Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон Кэпиталз» выиграл у клуба «Каролина Харрикейнз» (3:2) в контрольном матче.

    «Вашингтон Кэпиталз»
    «Вашингтон Кэпиталз»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (9-я и 33-я минуты) и Евгений Кузнецов (11).

    За «Харрикейнз» точными бросками отличились Винсент Трочек (9) и Теуво Терявяйнен (43).

    Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет две голевые передачи.

    В круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа).

    «Каролина» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 1 августа против «Рейнджерс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Фулхэм» — «Кардифф Сити»
  • 2.12
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фулхэм» вновь не даст шанса валлийцам?
  • «Фулхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сумеет ли «Спартак» обыграть «Ригу» Кононова второй раз за сезон?
  • «Рига» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Увезет ли фаворит очки из Гётеборга?
  • «Гётеборг» — «Мальмё». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фулхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рига — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Гётеборг — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Перт Глори
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие