Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

выиграл у клуба(3:2) в контрольном матче.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (9-я и 33-я минуты) и Евгений Кузнецов (11).

За «Харрикейнз» точными бросками отличились Винсент Трочек (9) и Теуво Терявяйнен (43).

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет две голевые передачи.

В круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа).

«Каролина» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 1 августа против «Рейнджерс». 0